المفتي يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية باعتبارها واجبًا وطنيًّا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:45 ص
المفتي
المفتي
محمود الجلاد
دعا الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، جموعَ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية وانتخابات مجلس الشيوخ.

وقال المفتي، في بيانه الذي أصدره اليوم الاثنين: إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية -ومنها انتخابات مجلس الشيوخ- واجب وطني؛ حيث إن المشاركة الفعالة في الانتخابات وإبداء الرأي الحر الَّذي تُملِيه مصلحة الوطن أيًّا ما يكون هذا الرأي واجبٌ وطنيٌّ.

وأوضح مفتي الجمهورية أن واجب المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية، ومنها انتخابات مجلس الشيوخ، نابعٌ مِن حُبِّنا لبلادِنا وانْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ، الَّذي لم يسمح في وقتٍ مِنَ الأوقاتِ لِإرادةِ الشَّرِّ أَنْ تُوقِفَ مسيرتَه ولا أن تمليَ عليه شروطها، حتَّى في أحلك الأوقات وأقسى الظروف.

وأضاف: لقدْ مرَّتْ بلادنا بأحداثٍ جسامٍ تراوحت بين الخطورة والأهمية، واستطاعت الأمَّةُ المصريةُ بفضل الله -عزَّ وجلَّ- ثُمَّ بفضلِ تماسك شعبها وتكاتفه بكلِّ طوائفِه مع قيادته الحكيمة؛ أنْ تجتاز مخاطر جمَّةً وأحداثًا جسامًا، وَأَنْ تُحقِّقَ بفضلِ الله تعالى وصمودِ هذا الشعب النهضة الواعدة، وانطلقت المسيرةُ المباركةُ بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو البناء والتعمير والإنتاج؛ ما يحتم علينا جميعًا المشاركة بفعالية في كافة الاستحقاقات الوطنية، حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ سوف تنطلق في الخارج على مدار يومين، هما: 9 و10 من أغسطس الجاري، فيما يتم التصويت في الداخل على مدار يومَي: 11 و12 من نفس الشهر، وتكون جولة الإعادة يومَي: 6 و7 من شهر سبتمبر القادم للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر القادم.

خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1006 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 52678 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 95492 حالات من ضمنهم 52678 حالة تم شفاؤها، و5009 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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