ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الإثنين





إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحاً 7.95 نقطة ليصل إلى مستوى 5037.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% رابحاً 15.06 نقطة ليصل إلى مستوى 5526.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسراً 6.35 نقطة ليصل إلى مستوى 4068.92 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.2% خاسراً 8.12 نقطة ليصل إلى مستوى 4060.06 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 136.3 مليون سهم بقيمة 15.3 مليون دينار كويتي عبر 4320 صفقة.









وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.02%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.50%.



