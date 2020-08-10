ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الإثنين

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:44 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع جماعي  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحاً 7.95 نقطة ليصل إلى مستوى 5037.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% رابحاً 15.06 نقطة ليصل إلى مستوى 5526.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسراً 6.35 نقطة ليصل إلى مستوى 4068.92 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.2% خاسراً 8.12 نقطة ليصل إلى مستوى 4060.06 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 136.3 مليون سهم بقيمة 15.3 مليون دينار كويتي عبر 4320 صفقة.


وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.02%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.50%.
 

وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 58.18%، يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 8.68%، فيما تصدر سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.81% ثم سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 5%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 4.94%.

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