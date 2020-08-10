استقالة النائب هنري الحلو من مجلس النواب اللبناني

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 10:44 ص
البرلمان اللبناني
البرلمان اللبناني
وكالات

أعلن النائب اللبناني هنري الحلو، اليوم الاثنين، استقالته من مجلس النواب، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت منال عبدالصمد وزير الإعلام اللبنانية، أعلنت عن استقالتها من الحكومة التي يقودها حسان دياب، في ظل أزمة تعصف بالبلاد وسط تداعيات الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي.

 

وقالت "عبدالصمد" في مؤتمر صحفي مقتضب: "أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم.. التغيير بقي بعيد المنال".

 

وتابعت وزيرة الإعلام اللبنانية: "أتقدم باستقالتي من الحكومة، متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته في أسرع وقت ممكن، وسلوك طريق الوحدة والاستقلال والازدهار".


وأضافت أن استقالتها التي قدمها إلى دياب جاءت بعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال بيروت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب والعقول، وانحناء أمام أروحا الشهداء وآلام الجرحى والمفقودين والمشردين وتجاوبا مع الإرادة الشعبية في التغيير.

 

وأكدت أن رئيس الحكومة اللبنانية كان يتابع الملفات بأدق التفاصيل بحكمة وهدوء لتلبية المطالب الشعبية، التي لا سيما تلك التي رفعتها ثورة 17 تشرين، مشيرة إلى أن "التغير بقي بعيد المنال".

 

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت انفجارًا هائلًا منذ أيام، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

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وزيرة الاعلام اللبنانية مرفا بيروت مرفأ لبنان

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