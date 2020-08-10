محمد عساف يحتفل بزواجه

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احتفل الفنان محمد عساف أمس بزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، وأقيم حفل الزفاف في دبي واقتصر الحفل على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط.



وأكد خبر زواج نجم "آراب أيدول" محمد عساف صديقه المغني الشعبي قاسم النجار، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر قاسم النجار صورة جمعته بصديقه محمد عساف، وعلق عليها قائلاً:"وأخيرًا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة".



وفي سياق آخر، طرح محمد عساف مؤخرًا أغنية "مكانك خالي"، وهي من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع موسيقي عثمان عبود، إنتاج platinum records.



