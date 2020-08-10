الفيضانات تقتل 30 شخصا وتدمر قرابة 4000 منزل في السودان

لقي 20 شخصًا مصرعهم وأصيب 13 آخرين، بسبب سيول وأمطار غزيرة في السودان، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للضحايا منذ الخميس 6 أغسطس إلى 30.

وكشف الدفاع المدني السوداني، في بيان له، أم 20 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 13"، لافتا إلى تدمير 66 مرفقا عاما.

وقال الدفاع المدني السوداني، إن عدد المنازل التي دمرت كليا بلغ 3945 منزلا منذ يوم الخميس.

ووفقًا لوكالة السودان للأنباء الرسمية، أرسل الدفاع المدني مساعدات بواسطة مروحيات إلى 2000 من عمال تعدين الذهب حاصرتهم مياه السيول في شرق السودان.

وقالت "سونا" إن فرق الإغاثة قدمت دعما غذائيا وطبيا من محاليل ومضادات حيوية وأدوية، حيث يقدر عدد المحاصرين بـ2000 بمناطق متفرقة بين منطقة النابع وشلاتين وتلخصت حاجتهم في مياه الشرب والمواد الغذائية.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان قد ذكر يوم الأربعاء أن خمسين ألف شخص تأثروا بالأمطار.

وقال إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وسببت أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد".

إضافة إلى ذلك، انهار سد "بوط" في ولاية النيل الأزرق ما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق ما أفادت السلطات المحلية في وقت سابق.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

وأثرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.