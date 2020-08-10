وائل جسار للحكومة اللبنانية: "عليكم تقديم استقالتكم"

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حرص الفنان اللبناني وائل جسار على تقديم الشكر لبعض البلاد التي قدمت كافة الدعم بجانب مدينة لبنان لما تمر به حاليًا من حادث الانفجار.



وقال وائل جسار خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "من مصر":"الدول التي قدمت للبنان مساعدات قالت مش هتدي الطبقة السياسية ولا مليم وأعطتهم لمنظمات المجتمع المدني، هما هنا مش بيتعاملوا مع دولة".



وتابع: "بقول للناس اللي فقدت بيوتها ومنازلها ومسكنها وأصبحوا في العراء، كل بيت في لبنان وبيروت هو بيتكم"، موجهًا في الوقت ذاته رسالة شديدة اللهجة للحكومة والطبقة الحاكمة في لبنان بتقديم استقالتهم، "عليكم تقديم استقالتكم".



يذكر أن ماحدث في بيروت قد أثار حالة من الغضب والحزن الشديد بين صفوف رواد السوشيال ميديا كما عقب عدد كبير من المشاهير على ماحدث وأعربوا عن حزنهم الشديد على هذا الحادث ومانجم عنه من مصابين وقتلى.