بعد ارتفاعاته التاريخية.. تراجع الطلب على الذهب في مصر بنسبة ٧٠٪؜

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:44 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
تراجع  الطلب علي المشغولات الذهبية في مصر بنسبة ٧٠٪؜ مقارنة بنفس الفترة من ٢٠١٩ حيث وصل حجم المبيعات إلى ١,٧ طن مقارنة بـ٥,٥ طن، وذلك بناء علي تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنه ٢٠٢٠ .


كما تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول بنسب متفاوتة حيث بلغ التراجع في الإمارات العربي المتحدة نسبة  ٨٦٪؜ و السعودية بنسبة ٨٠٪؜ و الكويت بنسبة ٣٥٪؜ .

كما أثبتت التقارير ان تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبة ٣١٪؜ للنصف الأول من عام ٢٠٢٠ و انخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك و عملات ) بنسبه ١٠٪؜ مقارنه بسنه ٢٠١٩ .

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