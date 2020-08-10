بعد ارتفاعاته التاريخية.. تراجع الطلب على الذهب في مصر بنسبة ٧٠٪
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:44 ص
أحمد الشيخ
تراجع الطلب علي المشغولات الذهبية في مصر بنسبة ٧٠٪ مقارنة بنفس الفترة من ٢٠١٩ حيث وصل حجم المبيعات إلى ١,٧ طن مقارنة بـ٥,٥ طن، وذلك بناء علي تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنه ٢٠٢٠ .
كما تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول بنسب متفاوتة حيث بلغ التراجع في الإمارات العربي المتحدة نسبة ٨٦٪ و السعودية بنسبة ٨٠٪ و الكويت بنسبة ٣٥٪ .
كما أثبتت التقارير ان تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبة ٣١٪ للنصف الأول من عام ٢٠٢٠ و انخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك و عملات ) بنسبه ١٠٪ مقارنه بسنه ٢٠١٩ .