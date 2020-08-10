بعد ارتفاعاته التاريخية.. تراجع الطلب على الذهب في مصر بنسبة ٧٠٪؜

تراجع الطلب علي المشغولات الذهبية في مصر بنسبة ٧٠٪؜ مقارنة بنفس الفترة من ٢٠١٩ حيث وصل حجم المبيعات إلى ١,٧ طن مقارنة بـ٥,٥ طن، وذلك بناء علي تقرير مجلس الذهب العالمي، للربع الثاني من سنه ٢٠٢٠ .









كما تراجع حجم المبيعات للمشغولات في معظم الدول بنسب متفاوتة حيث بلغ التراجع في الإمارات العربي المتحدة نسبة ٨٦٪؜ و السعودية بنسبة ٨٠٪؜ و الكويت بنسبة ٣٥٪؜ .





كما أثبتت التقارير ان تراجع حجم المبيعات الإجمالي في مصر انخفض بنسبة ٣١٪؜ للنصف الأول من عام ٢٠٢٠ و انخفض حجم الشراء الاستثماري ( سبائك و عملات ) بنسبه ١٠٪؜ مقارنه بسنه ٢٠١٩ .