الحالة الجوية اليوم.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والرطوبة 87%

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، اليوم الإثنين، تقريرا عن حالة الطقس اليوم الاثنين 10 أغسطس 2020، بمحافظات مصر، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس حار رطبًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح ستكون معتدلة، وتنشط في بعض الأحيان، وشبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح.

ومن المتوقع أيضًا، أن تصل معدلات الرطوبة في القاهرة والوجه البحري إلى نحو 78%، وأن يكون طقس شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة، ورياح معتدلة تنشط في بعض الأحيان وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، كما ستنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء.

أما ليلًا، فإن الجو سيكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدلُا على شمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 25
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 23
بورسعيد العظمى 30 والصغرى 26
دمياط العظمى 30 والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 24
السويس العظمى 36 والصغرى 24
العريش العظمى 32 والصغرى 23
طابا العظمى 36 والصغرى 28
الغردقة العظمى 39 والصغرى 30
الفيوم العظمى 37 والصغرى 25

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الإثنين الموافق 10 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح نشطة.

طقس الإثنين ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

- أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

- أمطار خفيفة (20%تقريبًا) تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد،والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للأتربة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين، القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمي 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمي 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 28 درجة، وسانت كاترين العظمي 30 درجة والصغرى 20 درجة.

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