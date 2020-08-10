أمير طعيمة يهاجم عبد الله رشدي: "الكوكب فيه بلاوي أكتر من الاختلاط"

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قام الشاعر أمير طعيمة، بمهاجمة الشيخ عبد الله رشدي، بعد إفصاحه عن رأيه في اختلاط الشباب بالفتيات في مرحلة المراهقة بالمدارس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".



كتب أمير طعيمة تغريدة قال فيها:"الشيخ عبد الله رشدي، الكوكب بيمر بحروب وأوبئة وبلاوي أكبر بكتير من التعليم المختلط اللي مش عاجبك".



وتابع أمير طعيمة قائلاً:"من منطلق إن فيه حاجة اسمها فقه الأولويات فواضح إن أولوياتك تتركز في التريند وفي أفكار عجيبة في توقيت أعجب".



واختتم أمير طعيمة كلامه قائلاً :" الحكمة أحيانا أهم من العلم".





وتحدث الشيخ عبد الله رشدى مؤخرًا عن مساوئ الجمع بين الشباب والفتيات فى سن المراهقة بالتعليم المختلط حيث قال أن الجميع يختبر مشاعره ولكن مع عدم النضج الكامل مما يسبب الزواج العرفي والحمل والإجهاض.