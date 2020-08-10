تيك توك - TikTok ستقوم بمقاضاة حكومة ترامب لحظر التطبيق في الولايات المتحدة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:36 ص
بوابة الفجر
اشارت بعض التقارير إلى أن شركة تيك توك - TikTok ستقوم بمقاضاة حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام بتوقيع أمرًا تنفيذيًا يحظر أي معاملات مع شركة ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك - TikTok

وفقًا للتقارير تخطط تيك توك - TikTok لمقاضاة حكومة ترامب في أقرب وقت، متحديةً أمر الحكومة الذي يحظر التعامل مع تطبيق تيك توك - TikTok في الولايات المتحدة، حيث قال مصدر مشارك بشكل مباشر في الدعوى إنه سيتم رفع الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا.

وتستند دعوى تيك توك - TikTok القضائية على حجة أن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب غير دستوري لأنه لم يمنح تيك توك - TikTok فرصة للرد، علاوة على ذلك، تقول شركة تيك توك - TikTok أن الأسباب التي ذكرها الأمر لا أساس لها.

وقال المصدر "إنها تستند إلى مجرد تكهنات وتخمينات، الأمر لا يحتوي على نتائج واقعية.

ومن ناحية أخرى رفض البيت الأبيض التعليق على هذه التقارير، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير: "إن الإدارة ملتزمة بحماية الشعب الأمريكي من جميع التهديدات الإلكترونية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية، والصحة والسلامة العامة، وأمننا الاقتصادي والوطني".

يذكر أن شركة تيك توك - TikTok تعرضت مؤخرُا للانتقادات في العديد من البلدان، حيث تم حظر التطبيق في الهند بسبب أسباب أمنية مماثلة.

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