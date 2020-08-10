بماذا علق راغب علامة على الأحداث الجارية في لبنان؟

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان راغب علامة معلقًا على ما تمر به مدينة لبنان من الانفجارات والأحداث الجارية ببيروت وآلاف القتلى والمصابين.

حيث غرد راغب علامة عبر حسابه على موقع ''تويتر" قائلاً: "كمية الإجرام والحقارة عند سياسيي لبنان لا حدود لها.. الضحايا لا زالوا تحت الأنقاض".

وتابع: "مئات آلاف العائلات بيوتهم مدمرة والمصيبة الجريمة تاريخية والناس لم تعد تعرف ماذا تفعل".

وأضاف: "لكن حضرات السياسيين مش هاممهم إلا الاستغلال السياسي للجريمة.. لكي يعززوا مواقعهم في المجالس المقبلة.. مجرمون".

يذكر أن مرفأ بيروت شهد موجة انفجارية هائلة، تشابهت فى شكلها تلك الموجة الانفجارية التي خلفتها قنبلة هيروشيما وناجازاكى في نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945، وأدت إلى مقتل عدد من المصريين.

وحضر أقارب الضحايا الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى مقر السفارة لإنهاء إجراءات شحن الجثامين.

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