إيمان السيد تخرج عن صمتها وترد على رفضها بالمعهد بسبب شكلها وتعلق:"ياريت الناس تبطل تألف في حياة بعض"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


أعلنت الفنانة إيمان السيد عن استيائها الشديد من الأخبار المتداولة التي تزعم رفضها من العهد العالي للمسرح بسبب شكلها، واهانة السبكي لها، وقيام عادل إمام بإيقاف تصوير فيلم الزهايمر بسببها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت إيمان السيد منشورًا قالت فيه:"أنا زهقت من الخبر اللي بينزل بقالوا كذا سنة ويتم إعادة نشره كتير وخصوصًا الفترة دي، العنوان كله غير صحيح، العنوان بيقول رفضوها في المعهد بسبب شكلها وأهانها السبكي وعادل امام وقف التصوير بسببها" .


وتابعت ايمان السيد قائلة : "أولًا.. ما فيش حاجة اسمها رفضوها في المعهد بسبب شكلها، أنا لما قدمت في المعهد أول ما اتخرجت من الجامعة، ناس من خارج المعهد نصحوني إن من الأفضل يكون معايا واسطة، وأنا ما عملتش كدا، وكنت في السنة اللي اتخرجت فيها من الجامعة واخدة ممثلة أولى، على مستوى الجامعة، وممثلة أولى على مستوى الجمهورية، على مستوى جامعات مصر، مسرح جامعة عين شمس، ورُحت قدمت في المعهد وما اختارونيش وممكن يكون لأسباب تانية كتير".

وأضافت إيمان السيد قائلة : "ثانيًا.. الجزء الخاص بأحمد السبكي، اللي حصل إننا كنا في التصوير والكلمة اللي قالها كان بيقولها وهو بيهزر، بس أنا ما تقبلتش الهزار وسيبت التصوير ومشيت، ولا حصل مشادة ولا أهانها ولا حاجة من دي ، الكلام دا من ٤ سنين وبعدها بعَتلي في أكتر من عمل، واعتذاري عن الأعمال دي كان بسبب إني مش شايفة نفسي في الدور أو العمل نفسه، لحد ما اشتغلت معاه صاحب المقام".

واختتمت إيمان السيد كلامها قائلة:"ثالثًا عادل إمام ما وقفش التصوير بسببي خالص، ومن أول يوم تصوير مشاهدي كانت بتتاخد من أول تيك، وماكنتش متوترة ولا جو فيلم معبودة الجماهير دا، وقولي يا أستاذة سهير، وبمناسبة زهايمر من ألطف الكواليس وعادل إمام من أول يوم بروفات قالّي قدام الكاست كله أنتِ أول واحدة اختارتها لما قريت السيناريو ومش بيقول لي لغاية دلوقتي غير ياشربات ربنا يدي له الصحة، والسبب اللي ممكن أعيد التصوير عشانه هو إني أضحك وأبوظ الشوت، دمتم بخير وياريت الناس تبطل تألف في حياة بعض".

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