إعلان هام من سوريا بعد انفجار بيروت المدمر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:32 ص
انفجار بيروت
انفجار بيروت
وكالات

أصدرت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا أعلنت فيخ خلو الموانئ من أي مواد قابلة للانفجار.

 

جاء ذلك بعد جولات ميدانية في الموانئ للتأكد من سلامتها، عقب حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى.

 

وأكدت وزارة النقل السورية، عدم وجود أي مواد قابلة للانفجار في الموانئ السورية، وعدم وجود على الإطلاق لدى الجمارك أي متروكات جمركية في المرافئ، قابلة للانفجار.

 

وأوضحت النقل السورية، أنه ومنذ اللحظات الأولى لكارثة انفجار بيروت قامت الجهات المعنية بجولات ميدانية والتأكد من سلامة المواد المخزنة ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة.

 

ودعت وزارة النقل السورية، المواطنين إلى عدم الإنجرار وراء الإشاعات التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وهز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارًا هائلًا منذ أيام، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستودع مفرقعات مرفا بيروت مرفأ لبنان سوريا انفجار مرفا بيروت انفجار المرفأ إعلان هام

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 10 ساعات

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

منذ ساعة و نصف

حسن هيثم يرفض تمثيل منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

منذ ساعة و 13 دقيقة

بايرن ميونخ مهدد نجم الفريق أمام برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد مرتضى: "رمضان صبحي قال لمسئولي الزمالك من قبل تعالوا خلصوا الصفقة"

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من نصف ساعة

وفاة المذيعة رانيا أبو زيد بعد تعرضها لأزمة قلبية

منذ ساعتين و 45 دقيقة

هدف البدري يرفض تمثيل منتخب مصر ويوافق على تونس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بعد ارتباط رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك.. الأبيض يكشف الحقيقة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش اللبناني يدفع بتعزيرات عقب انفجار هائل بالعاصمة بيروت

الفوضى تضرب المستشفيات اللبنانية بعد انفجار مرفأ بيروت

إصابة زوجة رئيس الوزراء اللبناني وابنته جراء انفجار مرفأ بيروت

الحكومة العراقية تعلن إرسال طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان

بريطانيا: من السابق لأوانه التكهن بشأن سبب الانفجار الكبير في بيروت

شاهد.. فيديو جديد يظهر ماذا حدث قبل انفجار مرفأ بيروت بلحظات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 ص

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي: "تضيع الوقت بطريقة غير مفهومة"

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

12:42 ص

نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

08:41 ص

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

03:34 ص

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

04:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى