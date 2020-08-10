إعلان هام من سوريا بعد انفجار بيروت المدمر

أصدرت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا أعلنت فيخ خلو الموانئ من أي مواد قابلة للانفجار.

جاء ذلك بعد جولات ميدانية في الموانئ للتأكد من سلامتها، عقب حادث انفجار مرفأ بيروت، الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى.

وأكدت وزارة النقل السورية، عدم وجود أي مواد قابلة للانفجار في الموانئ السورية، وعدم وجود على الإطلاق لدى الجمارك أي متروكات جمركية في المرافئ، قابلة للانفجار.

وأوضحت النقل السورية، أنه ومنذ اللحظات الأولى لكارثة انفجار بيروت قامت الجهات المعنية بجولات ميدانية والتأكد من سلامة المواد المخزنة ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة.

ودعت وزارة النقل السورية، المواطنين إلى عدم الإنجرار وراء الإشاعات التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت انفجارًا هائلًا منذ أيام، وأوضحت التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.