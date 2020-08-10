رابط موقع الشركة المصريه للاتصالات WE للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020 بالرقم وطرق السداد

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:14 ص
بوابة الفجر
المصريه للاتصالات | تسعى بوابة "الفجر" الإلكترونية على تقديم أفضل الخدمات لتُسهل على متابعيها الوقت والجهد، وحرصًا منا على تقديم خدمة مميزة لقرائها الأعزاء، ننشر الرابط الرسمي للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2020، حيث يبحث الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن طرق الاستعلام عنها بالرقم الأرضي وسداد فاتورة التليفون.

ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي من خلال خدمة فوري أو من أحد منافذ شركة WE المنتشرة في جميع المحافظات، وسنعرض إليكم خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي برقم الهاتف.

موقع المصرية للاتصالات billing.te.eg
يعد موقع المصريه للاتصالات هو الموقع الرسمي لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال رقم الخط فقط باتباع هذه الخطوات:

- ادخل إلي رابط المصريه للاتصالات (اضغط هنا)
- اختر الاستعلام عن فاتورة التليفون
- كتابة كود المحافظة
- كتابة رقم الهاتف
- النقر على اظهر الفواتير

كما يمكنك الاتصال من أي خط أرضي على رقم خدمة العملاء 111، وإتباع الخطوات والانتظار للاستماع إلي قيمة فاتورة التليفون

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصريه للاتصالات

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت أن فترة السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2020 مدتها 30 يوم حتي يوم 15 أغسطس، وفي حال عدم سداد الفاتورة بعد منتصف أغسطس يتم تطبيق غرامة قدرها 10 جنية على إجمالي الفاتورة، وفي حال عدم السداد حتي منتصف سبتمبر يتم انقطاع خدمة الخط الأرضي، ولهذا يجب عليك سداد الفاتورة خلال فترة السماح المحددة من المصرية للاتصالات.

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