بعد تعرضه لوعكة صحية.. هالة صدقي تدعو ليوسف فوزي عبر تويتر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تعرض الفنان القدير يوسف فوزي لوعكة صحية، حيث أصيب بشلل الرعاش وحزن الجميع عليه من الجمهور والفنانون وقدم له الدعم والحب.

وغردت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" قائله: "ربنا قادر على كل شيء إنه على كل شيء قدير، خللي عندك ثقة وأمل زي ما قلت لك قبل كده الإرادة علاج واليقين والإيمان والدعاء واعرف إن فيه ناس كتير أوي أوي بتدعي لك وقلوبها معاك".

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي مشاركتها في مسلسل "ليه لأ" وهو تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين.

وشارك فى المسلسل كل من أمينة خليل، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، شيرين رضا، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، وآخرون.

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