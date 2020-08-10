انتهاء تصوير فيلم"30 مارس" لدينا الشربيني في هذا الموعد

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أوشك صناع فيلم "30 مارس" للفنانة دينا الشربيني على انتهاء التصوير، حيث يتبقى لهم أسبوع واحد فقط ، وينتهون من عمليات التصوير، وكان فريق العمل قد صور حوالي نصف مشاهد الفيلم قبل أجازه عيد الأضحى، وبعد ذلك يدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض في أي وقت .



فيلم"30 مارس" تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على ‏رزق، أحمد خالد صالح.



والجدير بالذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة ‏النسيان"، وكتب له السيناريو ‏والحوار تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي ‏المقدم، رجاء الجداوي.





