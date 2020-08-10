انتهاء تصوير فيلم"30 مارس" لدينا الشربيني في هذا الموعد
الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:15 ص
هبة أحمد
أوشك صناع فيلم "30 مارس" للفنانة دينا الشربيني على انتهاء التصوير، حيث يتبقى لهم أسبوع واحد فقط ، وينتهون من عمليات التصوير، وكان فريق العمل قد صور حوالي نصف مشاهد الفيلم قبل أجازه عيد الأضحى، وبعد ذلك يدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض في أي وقت .
فيلم"30 مارس" تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على رزق، أحمد خالد صالح.
والجدير بالذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي.
فيلم"30 مارس" تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتراجيديا، وتعتمد قصته علي حادث مفاجئ يتسبب في انقلاب موازين أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على رزق، أحمد خالد صالح.
والجدير بالذكر أن دينا الشربيني خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، وكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي.