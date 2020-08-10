تايوان تعترض طائرات صينية اقتربت من أجوائها

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:13 ص
اعتراض طائرة - أرشيفية
اعتراض طائرة - أرشيفية
وكالات

قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن قواتها الجوية أبعدت طائرات صينية اقتربت من أجواء تايوان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وقد أعلن مسؤول بحكومة تايوان، أنه يتعين على مواطني البلاد تجنب الزيارات أو العبور غير الضروريين إلى هونج كونج أو ماكاو أو البر الرئيسي للصين بعد تمرير قانون الأمن القومي الجديد "الفاضح" للمستعمرة البريطانية السابقة.

 

وقال تشيو تشوي تشينج، نائب رئيس مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، في حديث للصحفيين في تايبيه، إن القانون هو "القانون الأكثر فظاعة في التاريخ" الذي يمتد في كل مكان، كما أوردت وكالة "رويترز".

 

وأضاف: "يجب على أهالي تايوان تجنب القيام بزيارات أو عبور غير ضروري عبر هونج كونج وماكاو والبر الرئيسي".

 

وأوضح "تشيو"، أن قنصلية تايوان بحكم الأمر الواقع في هونج كونج - الجزيرة ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع الصين - ستواصل العمل.

 

كما قال: "لن نتخذ زمام المبادرة لسحبها، ما لم تكن هناك عوامل خارجية. سنبقى حتى اللحظة الأخيرة."

 

وأردف "تشيو"، أن المكتب تلقى أكثر من 180 استفسارًا من أشخاص في هونج كونج في يومه الأول، بما في ذلك بشأن برنامج استثماري للهجرة في تايوان ومن أشخاص يطلبون المساعدة لأسباب سياسية.

 

القانون، الذي فرضته بكين على هونج كونج، يستهدف جرائم مثل الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية حتى السجن مدى الحياة. وقد تم إدانتها على نطاق واسع في تايوان التي تطالب بها الصين والديمقراطية حيث حصل المتظاهرون المناهضون للحكومة في هونج كونج على الدعم.

 

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