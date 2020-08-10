ويل سميث يفاجئ جمهورة بأسنانه المكسورة

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نشر الفنان العالمي ونجم هوليود ويل سميث صورة له مع صديقه وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".





وظهر "سميث" في الصورة وكانت سنانه الأمامية مكسورة، في خدعة فعلها عن قصد لنشر روح الدعابة بين جمهوره.، مستخدما بذلك تطبيق مثل الفوتوشوب اذي يقوم بعمل تغيرات وخدع في الصور.





يشار إلي أن النجم العالمي ويل سميث، تصدر محرك البحث الشهير 'جوجل' جاء ذلك بعد إعلان زوجته في حوار جمع بينهما من خلال برنامج " Red Table Talk " الذي تقدمه على الإنترنت، أنها أقامت علاقة مع مغني الراب أوغستوس ألسينا في الفترة التي كان "ويل" منفصلًا عنها منذ لأربعة أعوام تقريبًا.



يذكر أن ويلارد كارول سميث جونيور، هو ممثل أمريكي، ورابر، ومنتج أفلام، ومنتج أغاني، وكاتب ولد في 25 سبتمبر 1968، استمتع بالنجاح في التلفزيون والأفلام والأغاني. وفي عام 2007، وصفته مجلة نيوزويك بأنه أكثر الممثلين تأثيرا في هوليوود، وتم ترشيحه لأربع جوائز غولدن غلوب، ولجائزتي أوسكار، وحصل علي أربع جوائز غرامي.