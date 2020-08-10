رانيا محمود ياسين تحذر جمهورها من صفحة مزيفة لها عبر 'إنستجرام'

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نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد ظهرت رانيا محمود ياسين بهذه الصورة تحذر جمهورها من وجود حساب مزيف لها ويتحدث باسمها، وأنها لا تمتلك هذه الصفحة نهائيا.



وكتبت قائله: "لو سمحتوا بلغوا عن الصفحة دى دى مش صفحتى على تويتر دى صفحة مزيفة و بتنزل اخبار كاذبه على والدى حسبى الله ونعم الوكيل فيكم".



يذكر أن آخر أعمال رانيا مجمود ياسين مشاركتها في فلانتينو"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.