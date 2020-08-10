باسم ياخور يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير فى الإمارات

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حرص الفنان السوري باسم ياخور، على طمأنة محبيه على صحته، بسبب صدور شائعة تزعم تعرضه لحادث سير بدولة الإمارات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر باسم ياخور صورة كتب عليها:"أحبائي وأصدقائي أنا بخير بعض المرضي والحاقدين الله يشفيهم فبركوا شائعة تعرضي لحادث، شكرًا لكل اهتمامكم ومحبتكم أيها الرائعين".



وفي سياق آخر، شارك باسم ياخور مؤخرًا في مسلسل "ببساطة"، وهو من إخراج تامر إسحاق ، وشارك معه في البطولة الفنانة السورية ديما الحايك ونخبة من ألمع نجوم الكوميديا السورية.





