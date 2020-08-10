تشيلسي يتحرك لضم نجم مانشستر سيتي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:16 ص
تشيلسي
تشيلسي
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي في ضم نجم مانشستر سيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي يستهدف تدعيم خط دفاعه، بالمدافع الإنجليزي جون ستونز، قلب دفاع مانشستر سيتي.

وخرج اللاعب من حسابات بيب جوارديولا، المدير الفني للسيتي، الذي يعتمد بشكل أساسي على إيمريك لابورت وفيرناندينيو، والشاب إيريك جارسيا كبديل لهما.

‌وأضافت الصحيفة، أن إدارة البلوز على استعداد لدفع 20 مليون جنيه إسترليني، لضم اللاعب، في سوق الانتقالات.

وانضم اللاعب إلى صفوف مانشستر سيتي، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، تم دفعها لفريق إيفرتون.

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