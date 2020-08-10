حسن هيثم يرفض تمثيل منتخب مصر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:30 ص
حسام البدري
حسام البدري
علي خلاف
تحدث وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن موافقة عدد كبير من اللاعبين مزدوجي الجنسية من أجل تمثيل نسور قرطاج.

رئيس الاتحاد التونسي يؤكد موافقة عدد من المحترفين على تمثيل نسور قرطاج
وأكد الجرىء في تصريحات تونسية، أن كلاً من إسماعيل الغربي (باريس سان جيرمان)، حنبعل المجبري ( مانشستر يونايتد)، يوسف الشرميطي ( سبورتنج لشبونة)، هيثم حسن (شاتورو)، عمر الرقيق (هيرتا برلين)، رمزي الفرجاني (بروسيا دورتموند)، وافقوا جميعهم على تمثيل منتخب نسور قرطاج.

وكان حسن هيثم قد تلقى اتصالات من اتحاد الكرة المصري بعد أن حصل على إعجاب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني والذي كان يرغب في ضمه.

الجدير بالذكر أن المدافع صاحب الأصول المصرية التونسية كان قد تلقى عدة عروض مؤخرا أبرزها من فياريال الإسباني مؤخرا.

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