نجم نابولي يدافع عن نفسه بعد لقطة ميسي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:41 ص
ميسي
ميسي
عبد القادر عرابي
وجه المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، قلب دفاع فريق نابولي الإيطالي، رسالة ساخرة للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عقب لقاء البارسا ونابولي، في دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بين الطرفين أمس، بفوز برشلونة بثلاثية مقابل هدف على ملعب كامب نو، ليتأهل برشلونة لدور الـ8 ويغادر نابولي البطولة.

وتحدثت عدة تقارير بعد المباراة، تؤكد رفض ميسي مصافحة مانولاس عقب انتهاء المباراة.

وقام مانولاس بنشر صورة ساخرة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" كتب عليها: "في بعض الأحيان يجب أن تكون مستيقظاً قبل أن تكتب أي شئ، إنظروا للصورة، هل رأيتم لاعباً يرتدي ساعة يد من قبل؟".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد زعمت أن ميسي رفض مصافحة مانولاس، قبل أن تصحح الخبر اليوم، وتؤكد رفض مصافحة التركي كونيت تشاكير حكم المباراة.

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