أحمد مرتضى: "رمضان صبحي قال لمسئولي الزمالك من قبل تعالوا خلصوا الصفقة"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:34 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
غدير أحمد
كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن رمضان صبحى نجم النادى الأهلى، كان قريباً من ارتداء قميص الأبيض.

وصرح أحمد منصور خلال حلوله ضيفا مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على "ON TIME SPORTS 2"، قائلاً: "رمضان صبحى كان قريب للغاية من ارتداء قميص الأبيض فى 2014، وذلك بعد مكالمة من لاعب من الزمالك متواجد داخل معسكر منتخب مصر".

وأضاف: "وأوضح اللاعب إن رمضان صبحى عنده مشكلة فى العقد مع الأهلى وهو مرحب بالانتقال لصفوف الزمالك، وأكد تعالوا خلصوا الصفقة".

وأكمل:" وأكد لنا لاعب الزمالك أن علاء عبد الصادق جاى يمضى رمضان على عقد جديد، فأتصلت بأحمد سليمان وقولتله قالى أنا مظبط كل حاجة ولقيت رمضان بعدها موقع للأهلى".

وتابع: "ولم نبيع محمود عبد العزيز لنادى بيراميدز بـ11 مليون دولار، وأجبر مرتضى منصور التمسك به لعدم وجود بديل فى للاعب بالفريق فى ذلك الوقت، وكان لازم نبيعه".

وأكد: " نادي الزمالك صاحب نقلت جديده فى كرة القدم المصرية منذ عام 2014، لأنه الأهلى هو اللى كان بيحقق كل حاجة لوحده والمنافسة كانت قليلة جدا لأنه هو الوحيد اللى كان معاه فلوس وبيجيب أحسن اللاعيبه فى مصر".

وشدد: "لكن مع ظهور الزمالك فى 2014 بدأت المنافسة تظهر وتعود للكرة المصرية، وذلك بدخول الزمالك في المنافسة على جميع البطولات واللاعبين الدوليين، وما يثبت لنا ذالك قناة الأهلى لم يكن لها أي منافس، ولكن عندما ظهرت قناة الزمالك، بدأ قناة الأحمر التجديد".

وأوضح: "أن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي لأنه الأكثر التتويج بلبطولات فى القرن العشرين كمًا وكيفًا، بـ9 بطولات مقابل 7 بطولات فقط، وكيفيا بدورى الأبطال مقابل كأس الكئوس، ونحن نطالب بحقنا، ولنا قضية ونضافع عن حقوق النادي، ونطالب من الاتحاد الدولى الحقم بالحق بعيدا عن نادى الأهلى ونجهز ملف أقوى من الموجود حاليا لاستكمال القضية".

واختتم: " لا يوجد أي إثبات رسمية يؤكد أحقية النادي الأهلى بطل بنادي القرن، لأننا مش لاقيين دليل على ذلك، بناءً على ذلك بنطالب الاتحاد الإفريقى اظهار ما هو دليل على أن الأهلى بطل القرن بالأوراق الرسمية، لأن شخص واحد هو اللى حط معايير لفوز الأهلى بهذا اللقب دى وجهة الزمالك"

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