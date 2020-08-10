ترامب: واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:35 ص
ترامب
ترامب
وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن واشنطن سترسل طائرات إضافية لمساعدة لبنان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ناقش هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إرسال مساعدة فورية إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير، إن ترامب وماكرون ناقشا خلال مكالمة هاتفية اليوم الجمعة، العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان، بحسب وكالة "رويترز".

 

وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض، إلى أن الرئيسين ناقشا كذلك تمديد حظر الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى إيران.

 

وقال جاد دير، إن الزعيمين "عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت".

 

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

 

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما  قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.

 

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

 

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

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