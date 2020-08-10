لليوم الرابع.. التعليم تواصل استقبال تظلمات نتيجة الثانوية العامة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 08:22 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم

تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة الدور الأول، لليوم الرابع على التوالى.

 

وتمكن الكنترولات الطلاب من الاطلاع على كراسات الإجابة وكتابة ملاحظاتهم، حيث وفرت الوزارة قرابة 30 مقرا على مستوى الجمهورية لاستقبال التظلمات.

 

واعتمد طارق شوقى، مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020.

 

وقررت الوزارة فتح باب التظلمات من نتائج امتحان الدور الأول لمدة 15 يوما تبدأ الخميس 6 أغسطس الجارى، وحتى الخميس الموافق 20 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة يوم الأحد الموافق 9 أغسطس.

 

في سياق آخر، اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة شهادة النيل الثانوية الدولية للعام الدراسي 2019/2020، والتي تمنحها هيئة كامبيردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبيردج بالشراكة مع وحدة شهادة النيل الدولية التابعة للوزارة.

 

وتقدم الدكتور طارق شوقي، بالتهنئة لطلاب مدارس النيل المصرية بمناسبة حصولهم على الشهادة الثانوية، متمنيًا لهم الاستمرار في التفوق والتميز مدى الحياة.

 

ويعد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية العام الحالي، هم الدفعة الرابعة الذين حصلوا على الشهادة من مدارس النيل المصرية بفروعها "أكتوبر، والعبور، وبورسعيد، والمنيا".

 

ويمنح نظام النيل التعليمي شهادتين، الأولى هي شهادة النيل الإعدادية الدولية بعد اجتياز الصف التاسع، والثانية هي شهادة النيل الثانوية الدولية، بعد اتمام المرحلة الثانوية.

 

وتم تصميم نظام النيل التعليمي بالشراكة بين وحدة شهادة النيل الدولية وجامعة كامبيردج لتقديم نظام تعليمي تنافسي لإعداد مواطنين عالميين وذوي مرونة فكرية قادرين على تحدي المستقبل.

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