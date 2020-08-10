صفقة تبادلية بين برشلونة وميلان في الميركاتو الصيفي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 09:49 ص
ميلان
ميلان
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان يبحث عن لاعب آخر ليكون خليفة ثيو هيرنانديز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن على الجانب الأيمن من الناحية الدفاعية. 
ونقل موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن مسئولي الروسونيري حددوا بالفعل هدفهم المطلوب وهو البرازيلي إيمرسون الذي يمتلكه برشلونة.
وأكد الموقع الإيطالي أن النجم البرازيلي المعار حاليا إلى ريال بيتيس الإسباني جذب اهتمام كلا من باولو مالديني إيفان جازيديس الرئيس التنفيذي لميلان.
ونوه الموقع الإيطالي أنه بالنسبة لسنه وقدرته الفنية وفوق كل ذلك سعره، فإن إيمرسون سيكون إضافة مثالية لميلان الجديد الذي يسعى للتركيز على النجوم الشابة.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إعارة النجم البرازيلي إلى ريال بيتيس ستنتهي في عام 2021 لكن برشلونة قد يستعيده بالفعل في الصيف الحالي، حيث أن الكثير من الفرق مهتمة بالنجم البرازيلي لذلك يرغب ميلان في الاستعداد وتأمين الصفقة مبكرًا. 
وأوضح الموقع الإيطالي أنه من المتوقع أن يبلغ سعر إيمرسون حوالي 20 مليون يورو وهو ما دفعه ميلان مقابل التعاقد هيرنانديز.
وألمح الموقع الإيطالي أن مسئولي ميلان يفكرون في إدراج كالابريا المطلوب في ريال بيتيس ضمن صفقة إيمرسون وأن مالديني يأمل في تخفيض السعر الذي طلبه برشلونة وابابغ 32 مليون يورو.

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