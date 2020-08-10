عاجل.. أول تعليق من رامي عياش بعد رفضه منصب وزير الإعلام بالحكومة اللبنانية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:53 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

علق الفنان رامي عياش، على عرض الحكومة اللبنانية عليه منصبًا وزاريًا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وغرد عياش، قائلاً: "أنا لست بديلًا عن أي وزير، ورفضت ذلك سابقاً والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس، اليوم بدل إنقاذ الناس وإيقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة".

يذكر أن الحكومة اللبنانية عرضت على عياش حقيبة وزارة الإعلام بعد ساعات قليلة من استقالة الوزيرة منال عبد الصمد.


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