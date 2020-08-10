وفاة المذيعة رانيا أبو زيد بعد تعرضها لأزمة قلبية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:29 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

توفيت اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس المذيعة رانيا أبو زيد، بإذاعة الأغاني بعد تعرضها لوعكة صحية بالقلب.

وتوالت العديد من تعليقات نعي المذيعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق  الكثيرون قائلين: "الله يرحمك يارب ويسكنك فسيح جناته".

يذكر أن رانيا أبو زيد تعد الشقيقة الصغرى للإعلامية الراحلة سميحة أبو زيد، وقد فارقت عالمنا منذ عامين إثر إصابتها بمرض السرطان.

وقدمت رانيا أبو زيد العديد من البرامج منها صوت مصر، أيامنا الحلوة، وآخرون.

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