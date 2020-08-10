مجدي عبد العاطي: رحلت عن أسوان بسبب مستحقات اللاعبين.. والتدريب في الدرجة الثانية أصعب

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:17 ص
محمد جمال


قال مجدي عبدالعاطي، مدرب نادي الإنتاج الحربي حاليًا، والمدير الفني السابق لنادي أسوان، إنه بدأ ممارسة كرة القدم في ناشئين المقاولون العرب وتركها مؤقتًا بسبب الدراسة. 

وأكد مجدي عبدالعاطي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تنقلت لتدريب العديد من الفرق مع مختار مختار، فهناك تفاهم كبير بيني وبينه وأفهمه من نظراته والتدريب في الدرجة الثانية أصعب من التدريب في الدوري الممتاز".

وأضاف: "حافظت على عدد كبير من لاعبي أسوان في الدوري وإختيار اللاعبين كان مسئوليتي الشخصية، وراضي تماماً عن فترتي مع أسوان وحققت ما أتمناه معهم بنسبة كبيرة".

وشدد: "تقدمت بإستقالتي من أسوان للمرة الأولي بسبب سوء التوفيق بينما رحلت عن فريق أسوان بسبب مستحقات اللاعبين".

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