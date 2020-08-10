موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة









ينتظر عشاق الكرة العالمية هذا الأسبوع مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادى أتلتيكو مدريد الإسباني أمام نظيره نادى لايبزيج الألماني ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب خوسيه الفالادي الدولي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



