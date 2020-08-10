موعد مباراة أتليتكو مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 07:13 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


ينتظر عشاق الكرة العالمية هذا الأسبوع مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادى أتلتيكو مدريد الإسباني أمام نظيره نادى لايبزيج الألماني ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب خوسيه الفالادي الدولي بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن رسميا انه من دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا ستكون من مباراة واحدة بسبب أزمة كورونا التي ضربت العالم فى الفترة الماضية.

أخبار تهمك

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونخ مهدد نجم الفريق أمام برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 14 ساعة

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة المذيعة رانيا أبو زيد بعد تعرضها لأزمة قلبية

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل إصابة ميسي وفرص مشاركته أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ يوم

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ حوالي 5 ساعات

هدف البدري يرفض تمثيل منتخب مصر ويوافق على تونس

منذ حوالي 4 ساعات

أكبر طالب ثانوية عامة: كنت بذاكر أنا وبنتي.. وهذه أمنيتي من الوزير

منذ حوالي 4 ساعات

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ارتباط رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك.. الأبيض يكشف الحقيقة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:42 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

03:34 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

10:53 م

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

04:39 ص

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

03:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى