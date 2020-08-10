ريم عن شقيقها محمد سامي: ملك التفاصيل ومن أنجح المخرجي في مصر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:54 ص
بوابة الفجر
قالت القنانة ريم، أن محمد سامي بغض النظر عن أنه شقيقها، لكنه مخرج له طبيعة خاصة ومن أنجح المخرجين في مصر، لأن لديه رؤية مختلفة.

وأضافت في تصريحات صحفية: "أنا كممثلة أشعر بدعمه وأن بيننا كيمياء فى العمل، وهذا لا يقتصر علي فقط بل على كل أبطال العمل من الكبير للصغير، فهو يهتم كثيرا بكل المشاركين ويحب كل ممثليه لدرجة كبيرة.

ووصفت شقيقها بأنه "ملك التفاصيل"، فهو يهتم بكل تفاصيل الشخصيات ويتناقش مع الجميع فى كل صغيرة وكبيرة، وبالإضافة لإمكانياته كمخرج لديه موهبة التأليف.

وأوضحت أنه عندما يكون مخرج ومؤلف العمل فهناك سيطرة كاملة منه على كل شيء لصالح الممثل والمسلسل بالتأكيد.


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