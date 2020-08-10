بعد ارتباط رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك.. الأبيض يكشف الحقيقة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:42 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



ارتبط اسم رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي هدرسفيلد الإنجليزي، والمعار إلى صفوف الأهلي، للانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك، أن الأبيض لم يدخل في أي مفاوضات مع النادي الإنجليزي، سواء من قريب أو من بعيد، أو حتى التحدث مع اللاعب، مشيرا إلى أن الطلبات المالية من جانب هيدرسفيلد مبالغ فيها.

وشدد على أنه من الصعب دفع ما يزيد عن 100 مليون جنيه مقابل ضم اللاعب بخلاف قيمة عقده في الموسم الواحد والتي ستصل إلى 20 مليون جنيه.

وأبدى انزعاجه من فكرة ربط اسم اللاعب بالزمالك، والتي وصفها بأنها يتم ممارستها من أجل الضغط على الأهلي، لإجبارهم على تلبية مطالب هيدرسفيلد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن إعارة رمضان صبحي لصفوف الأهلي قد انتهت في شهر يونيو الماضي، وتلقى اللاعب استدعاءا من هدرسفيلد للانضمام إلى التدريبات.

يشار إلى أن الإعلامي أحمد شوبير قد أكد أن إعارة رمضان صبحي للأهلي سوف يتم تمديدها على أن يتم بيعه نهائيا بعد ذلك.

أخبار تهمك

تفاصيل إصابة ميسي وفرص مشاركته أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 20 ساعة

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ ساعتين و 16 دقيقة

رونالدو على أعتاب مغادرة يوفنتوس

منذ حوالي 5 ساعات

أكبر طالب ثانوية عامة: كنت بذاكر أنا وبنتي.. وهذه أمنيتي من الوزير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 5 ساعات

مباراة الزمالك والاتحاد مهددة بالتأجيل.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

هدف البدري يرفض تمثيل منتخب مصر ويوافق على تونس

منذ ساعة و 9 دقيقة

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ ساعتين و 26 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:42 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

03:34 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

10:53 م

صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

04:39 ص

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

03:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى