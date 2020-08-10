نبيل الحلفاوي ينعى الفنان الراحل إبراهيم الشرقاوي

نعى الفنان نبيل الحلفاوي الفنان الراحل إبراهيم الشرقاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر".

وقال الحلفاوي: "‏رحم الله الزميل الفنان إبراهيم الشرقاوي.. وخالص العزاء لأسرته ألهمهم الله الصبر والسكينة".

كان الفنان أحمد صيام، أعلن وفاة الفنان إبراهيم الشرقاوي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب "صيام"، قائلا: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى أخويا الكبير وصديقى الفنان الكبير إبراهيم الشرقاوى اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناته مع السلامة يا إبراهيم".