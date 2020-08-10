تعرف على عدد مشاهدات أغنية "هو ده حبيبي" الجديدة لحماقي (فيديو)





حققت أغنية "هو ده حبيبي" للمطرب محمد حماقي، أكثر من 2,816,256 منذ طرحها وحتى الان عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

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طرح محمد، أغنية "هو ده حبيبي" على طريقة الفيديو الكليب، عبر قناته الرسمية، بيوتيوب يوم الثلاثاء الماضي.





وعبر عدد كبير من الجمهور عن إعجابهم بلحن وكلمات الأغنية فمنهم من علق قائلًا: " صوت حماقي وأسلوبه يحلي أي أغنية"، "حماقي هو الشخص الوحيد الي لو اسمع له مليون مره ما أطفش وأحب الأغنيه اكثر واكثر".





والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى، ومكس ماستر تميم، وجيتار شريف فهمي.



