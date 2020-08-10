صفقة تبادلية منتظرة بين مانشستر سيتي وبرشلونة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:39 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي



كشفت تقرير صحفي بريطاني اليوم، رغبة نادي برشلونة الإسباني في ضم نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بصفقة تبادلية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن إدارة برشلونة تستخدف ضم نجم الوسط البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلونة تريد استغلال وضعية اللاعب مع المدرب بيب جوارديولا، واستبعاده المستمر من مباريات الفريق، لحساب الإنجليزي فيل فودين.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة لن يتمكن من دفع الأموال المطلوبة في الصفقة، لذلك سيعرض الاستغناء عن المدافع البرتغالي نيسلون سيميدو، بالإضافة لمبلغ مالي كبير.

ويبقى سيميدو أحد أهم لأسماء المطلوبة من بيب جورديولا، لتدعيم الجبهة اليمنى لفريق مانشستر سيتي، خلال الموسم المقبل.

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