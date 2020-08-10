بعد شائعات وفاته.. رانيا محمود ياسين توجه رسالة لوالدها









وكتبت قائلة: "لو سمحتم بلغوا عن الصفحه دي دي مش صفحتي علي تويتر دي صفحه مزيفه وبتنزل اخبار كاذبه علي والدي حسبي الله ونعم الوكيل فيكم".

استرجعت الفنانة رانيا محمود ياسين؛ زكرياتها مع والدها النجم محمود ياسين، من خلال صورة لها بجانبه في الطفولة، عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".وظهر الفنان الكبير في الصورة وهو يحمل ابنته رانيا عندما كانت صغيرة، فيما علقت على الصورة قائلة: "أبويا حبيبي ربنا يخليك لينا ولكل محبينك ويديك الصحة والعافية يارب".يشار إلي أنه انتشرت شائعات عن وفاة الفنان محمود ياسين، عبر السوشيال ميديا، إلا أن ابنته رانيا، نفتها من خلال حسابها.