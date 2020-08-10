نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:34 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي


قالت تقارير إعلامية إسبانية، أن غرفة ملابس فريق ريال مدريد الإسباني شهدت بعض الجدل، في أعقاب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان ريال مدريد قد خسر بهدفين لهدف أمام مانشستر سيتي يوم الجمعة في إياب دور الـ16، ليغادر البطولة من دور الـ16 للعام الثاني على التوالي.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن نجوم ريال مدريد وجهوا رسائل دعم للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق.

كما أوضح البرنامج، أن نجوم الفريق أبدوا رغبتهم في العملمع زيدان خلال لموسم المقبل، على الرغم من الخروج.

كما أبدوى لاعبو الفريق غضبهم من مستوى لاعب الفريق إيدين هازارد، خلال الموسم الجاري.

وانضم هازارد مطلع الموسم من فريق تشيلسي نظير 100 مليون يورو، إلا أن اللاعب قدم مستوى محبط مع الفريق، حيث لم يسجل سوى هدفاً وحيداً. 

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