مجدي عبدالعاطي: فايلر سيصل لإنجازات جوزيه مع الأهلي.. ومروان محسن مهاجم مميز

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

قال مجدي عبدالعاطي، مدرب نادي الإنتاج الحربي حاليًا، والمدير الفني السابق لنادي أسوان، إن الهجوم علي مروان محسن غير مبرر واللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة

وأكد مجدي عبدالعاطي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رينيه فايلير طور كثيراً من منظومة الأهلي الهجومية وسيصل لنفس إنجازات جوزية".

وتابع: "باتريس كارتيرون مدير فني رائع ويجيد إستخدام كافه الادوات لديه ونظم دفاع الزمالك".

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