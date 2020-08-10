وسط تجمعات وبدون "كمامات".. حمو بيكا يحيي حفلا بالساحل الشمالي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

تدوال رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمطرب المهرجانات حمو بيكا، زعموا من خلالها أنه أحيا حفلًا غنائيًا بالساحل الشمالي صباح أمس الأحد، رغم  الإجراءات الوقائية بسبب أزمة فيروس "كورونا".

وظهر حمو بيكا وسط تجمعات كثيرة من الجمهور الذي حضر الحفل دون ارتداء الكمامات.

واللافت أن بيكا لم ينشر أي صور من الحفل الذي قدمه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما لم يتم التأكد حتى الآن من قيامه بإحياء الحفل.

يذكر أن نقابة الموسيقيين تقدمت قبل أيام قليلة بشكوى ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا لإقامته حفلا بالساحل الشمالي دون تصريح.

وفور علم نقيب الموسيقيين هاني شاكر، بالواقعة طالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا ومنظم الحفل.

وأكد حمو بيكا في تصريحات صحفية، أنه لم يقم أي حفل في الساحل الشمالي وكل ما في الأمر أنه حضر حفل عيد ميلاد نجل إعلامية شهيرة ولم يغن وكان من ضمن المعزومين فقط.



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