بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:24 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أوضح مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة ماتردد عن دخول النادي في مفاوضات مع رمضان صبحي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ،بعد الأنباء التي ربطت اللاعب بالانتقال لصفوف الفريق خلال منافسات الموسم المقبل.

وقال مصدر مسئول داخل لجنة التعاقدات بنادي بيراميدز لـ"الفجر الرياضي":" أن الجميع يعلق فشل اي صفقة لنادي الأهلي والزمالك على دخول بيراميدز في الصفقة ،لكن هذا لم يحدث لدينا أهداف في الميركاتو الصيفي القادم نسعي لـ استقطابها، ورمضان صبحي خارج حسابات النادي".

وأضاف:" النادي لديه الرغبة في دعم مركز المهاجم وقريبين للغاية من إنهاء صفقة انضمام كريم العريبي لصفوف الفريق ،من النجم الساحلي الأمور في مراحلها الأخيرة من المفاوضات ونأمل في إنهاء إجراءات الصفقة بشكل رسمي".

وعن إمكانية الدخول في مفاوضات لضم رمضان صبحي:" أشار إلى أن اللاعب أكد في حديث سابق انه لن يلعب في مصر إلا للنادي الأهلي ،فالحديث عن انضمامه لنادي بيراميدز أمر عار تماما من الصحة ،نرغب في ضم اللاعبين الذي لديهم الرغبة في ارتداء قميص النادي لكن غير ذلك، لن نبرم أي صفقة من هذا النوع".

واستكمل:" الجميع يعمل في الوقت الحالي، على ادخال اسم بيراميدز في أي صفقة من أجل إثارة جماهير الأهلي والزمالك، والحصول على نسبة مشاهدة كبرى، ولكننا لن نرد على مثل هذه الأحاديث".

وأتم:" النادي متمسك بكل لاعبيه، وماتردد خلال الآونة الأخيرة عن بيع أحد لاعبي الفريق امر عار تماما من الصحة، لدينا عدد من البطولات نريد حصدها خلال منافسات الموسم الجاري، ونأمل في الوصول لهدف النادي"

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