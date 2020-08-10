لهذا السبب.. بيومي فؤاد شارك كضيف شرف في فيلم "النمس والإنس"

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
كشف الفنان بيومي فؤاد، عن سبب عدم مشاركة بدور رئيسي في فيلم "النمس والإنس" مع النجم محمد هنيدي، "والذي بدأ تصويره منذ فترة.

وقال فؤاد خلال لقائه في برنامج Lite Show الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة، أنه يظهر كضيف شرف خلال أحداث الفيلم موضحاً أن الظروف الصحية تتمثل في أنه كان يحتاج لصق وإضافة دقن مصطنعة فوق (دقنه) وهو يعاني من مشكلة صحية لن تمكنه من هذا الأمر,

وأوضح أن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعله ضيف شرف في الفيلم.

يشار إلي أن أخر أعمال الفنان بيومي فؤاد، مشاركة في مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا الذي تم عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ وحقق نجاح كبير.

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