ويليان يودع تشيلسي برسالة مؤثرة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:50 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي




أعلن النجم البرازيلي ويليان، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، عن رحيله عن البلوز بصوره نهائيه عقب انتقاء عقده.

وكتب ويليان، عبر حسابه الشخصي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لقد كانت 7 سنوات رائعة منذ أن حصلت على عرض تشيلسي في أغسطس عام 2013، حيث كنت مقتنعًا بأن هذا المكان الذي يجب أن أوقع له، اليوم أنا متأكد أن هذا القرار كان الأفضل".

وتابع:" قضيت هنا العديد من الأوقات الرائعة، وبعض الأوقات الحزينة، وحققت بطولات ودائمًا ما كان الأمر محتدمًا".

وواصل:" بعيدًا عن البطولات، تعلمت الكثير وتطورت بشكل كبير لأصبح لاعبًا أفضل وشخصًا أفضل، كل حصة تدريبية، وكل جلسة ودقيقة قضيتها في غرفة تغيير الملابس كانت مفيدة لي".

وأضاف:" أنا ممتن لجماهير تشيلسي التي رحبت بي في ستامفورد بريدج ودعمتني خلال مسيرتي".

وأتم:" أغادر ورأسي مرفوعًا وآمنًا لأنني فزت بأشياء هنا، وكنت دائمًا أبذل قصارى جهدي بقميص تشيلسي، خالص شكري لكم جميعًا".

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