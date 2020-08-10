شائعات بتعرض باسم ياخور لحادث سير.. والفنان يكشف الحقيقة

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعات تفيد بتعرض الفنان السوري باسم ياخور لحادث سير بالإمارات.

وعلق ياخورـ على الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم، قائلًا: " أحبائي وأصدقائي انا بخير بعض المرضى والحاقدين الله يشفيهم فبركوا إشاعة تعرضي لحادث.. شكراً لكل اهتمامكم ومحبتكم أيها الرائعين".

كاان الفنان باسم ياخور، حرص خلال الأيام الماضية على نعي وفاة طبيب الغلابة محمد مشالي، وذلك من خلال نشر صورة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



