شائعات بتعرض باسم ياخور لحادث سير.. والفنان يكشف الحقيقة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:42 ص
بوابة الفجر

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعات تفيد بتعرض الفنان السوري باسم ياخور لحادث سير بالإمارات.

وعلق ياخورـ على الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم، قائلًا: "أحبائي وأصدقائي انا بخير بعض المرضى والحاقدين الله يشفيهم فبركوا إشاعة تعرضي لحادث.. شكراً لكل اهتمامكم ومحبتكم أيها الرائعين".

كاان الفنان باسم ياخور، حرص خلال الأيام الماضية على نعي وفاة طبيب الغلابة محمد مشالي، وذلك من خلال نشر صورة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق باسم، على الصورة قائلًا: "يرحل المرء ويبقى ذكره الطيب وأعماله الحسنة الدكتور محمد مشالي (طبيب الفقراء) رحل وترك كنوزا من أفعال انسانية لا تنسى رحمه الله وجعل مسكنه الجنه".

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