تشيلسي ينافس أرسنال على صفقة مفاجئة













أشارت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي يحاول إفساد صفقة مستقبليه على ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن تشيلسي سينافس ليفربول على ضم بن وايت مدافع برايتون، وفي نفس الوقت سيحاول بيع المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديجر.





ويرغب ليفربول في التعاقد مع مدافع جديد خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الكرواتي ديان لوفرين عن الريدز.



