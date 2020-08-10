طارق هاشم: حارس المصري حالته صعبة وطلبنا له الإسعاف لنقله الى العناية المركزة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:17 ص
بوابة الفجر
محمد جمال


قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن حالة أحمد عبدالفتاح، حارس النادي البورسعيدي، صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا. 

وتابع طارق هاشم في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمع عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "طلبنا الإسعاف لحارس المصري وحالته صعبة ويحتاج الدخول في العناية المركزة".

وأشار: "يجب تأجيل المباراة أسوة بنادي الإنتاج الحربي الذي تم تأجيل مباراته".

أخبار تهمك

مباراة الزمالك والاتحاد مهددة بالتأجيل.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 20 دقيقة

توتنهام يتصدر قائمة الراغبين في ضم منبوذ أرتيتا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي السابق: الأهلي عانى أمام إنبي

منذ ساعة و 17 دقيقة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

هدرسفيلد يوافق على رحيل رمضان صبحي للأهلي.. واللاعب يعرقل الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل إصابة ميسي وفرص مشاركته أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

منذ أقل من ساعتين

رونالدو على أعتاب مغادرة يوفنتوس

منذ ساعتين

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:42 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

10:53 م

تفاصيل إصابة ميسي وفرص مشاركته أمام بايرن ميونيخ

01:22 ص

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

12:44 ص

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

09:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى