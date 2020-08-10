طارق هاشم: حارس المصري حالته صعبة وطلبنا له الإسعاف لنقله الى العناية المركزة









قال طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، إن حالة أحمد عبدالفتاح، حارس النادي البورسعيدي، صعبة للغاية بسبب فيروس كورونا.





وتابع طارق هاشم في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" والذي يقدمع عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "طلبنا الإسعاف لحارس المصري وحالته صعبة ويحتاج الدخول في العناية المركزة".



