8 إصابات كورونا في الأوليمبي استعدادا للقسم الثاني

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كشفت نتائج المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا والتى أجريت لفريق الكرة بنادي الاوليمبي أول أمس عن أصابة ٨ حالات ايجابية حاملة لفيروس كورونا من بينهم لاعبان، بالإضافة أفراد الجهاز الفني والادارى والطبى وعمال غرف الملابس .



وقال أيمن شعبان ، مدير الكرة بأنه تم إخطار المصابين بالفيروس للخضوع لفترة العزل المنزلي والحصول علي بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة .



ومن المقرر ان يعقد الجهاز الفني أجتماع اليوم الاثنين لتحديد موعد عودة التدريبات الجماعية استعدادا لدوري القسم الثاني.