8 إصابات كورونا في الأوليمبي استعدادا للقسم الثاني

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
كشفت نتائج المسحة الطبية للكشف المبكر عن فيروس كورونا والتى أجريت لفريق الكرة بنادي الاوليمبي أول أمس عن أصابة ٨ حالات ايجابية حاملة لفيروس كورونا من بينهم لاعبان، بالإضافة أفراد الجهاز الفني والادارى والطبى وعمال غرف الملابس .

وقال أيمن شعبان ، مدير الكرة بأنه تم إخطار المصابين بالفيروس للخضوع لفترة العزل المنزلي والحصول علي بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة .

ومن المقرر ان يعقد الجهاز الفني أجتماع اليوم الاثنين لتحديد موعد عودة التدريبات الجماعية استعدادا لدوري القسم الثاني.

أخبار تهمك

مباراة الزمالك والاتحاد مهددة بالتأجيل.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن انضمام نجم الأهلي إلى صفوفه

منذ ساعة الا ربع

رونالدو على أعتاب مغادرة يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجآت جديدة في كارثة بيروت بعد اعتراف الجهة المالكة لشحنة الأمونيوم

منذ حوالي 18 ساعة

يوفنتوس يرصد 20 مليون يورو لضم جوهرة برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تشيلسي ينافس أرسنال على صفقة مفاجئة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

توتنهام يتصدر قائمة الراغبين في ضم منبوذ أرتيتا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن اللقاح المنتظر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

منذ حوالي 3 ساعات

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

منذ 35 دقيقة

تفاصيل إصابة ميسي وفرص مشاركته أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

منذ حوالي 3 ساعات

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:42 ص

عاجل.. أول تعليق لحسين الجسمي بعد شائعات إعلانه اعتزال الغناء بسبب حملة التنمر عليه

نجوم ريال مدريد يدعمون زيدان وينقلبون على نجم الفريق

03:34 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

10:53 م

تفاصيل إصابة ميسي وفرص مشاركته أمام بايرن ميونيخ

01:22 ص

عاجل.. رانيا تكشف حقيقة وفاة والدها محمود ياسين (صورة)

12:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى