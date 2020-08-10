"ضحكته تدخل القلب".. إيمان العاصي من جديد تطلب الدعاء لمصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

مازالت الفنانة إيمان العاصي، تطلب من جمهورها لليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي تعرض لجلطة في المخ ودخل في غيبوبة والجميع ينتظر معجزة من الله حتى يعود من جديد.

ونشرت العاصي صورة لمصطفى حفناوي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "مصطفي شاب صغير ضحكتة تدخل القلب محتاج كل دعوة من القلب".

وأضافت "سبحان من دخل حبه في قلوب الناس من غير مايعرفوه قادر يشفيه ويكتبله عمر جديد مصطفى محتاج دعواتكم تصدقوا بالدعاء لمصطفى يمكن يقوم من تعبه ربنا يشفيك يا مصطفى ميوجعش قلوبنا عليك".

كما كانت نشرت من قبل صورة لها برفقة مصطفى حفناوي،" وعلقت عليها قائلة" إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير "ادعوا لمصطفى بالشفاء".


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