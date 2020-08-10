توتنهام يتصدر قائمة الراغبين في ضم منبوذ أرتيتا

















أشارت تقارير صحفية، أن نادي توتنهام الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع أحد نجوم نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن ميكيل أرتيتا يريد التضحية بالظهير الإنجليزي أينسلي مايتلاند نايلز، من أجل توفير الأموال اللازمة، للتعاقد مع بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وتابعت الصحيفة، أن جميع أندية لندن باستثناء تشيلسي، يرغبون في ضم لاعب أرسنال، بعد قرارهم بالاستغناء عنه.



