توتنهام يتصدر قائمة الراغبين في ضم منبوذ أرتيتا

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي




أشارت تقارير صحفية، أن نادي توتنهام الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع أحد نجوم نادي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن ميكيل أرتيتا يريد التضحية بالظهير الإنجليزي أينسلي مايتلاند نايلز، من أجل توفير الأموال اللازمة، للتعاقد مع بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

وتابعت الصحيفة، أن جميع أندية لندن باستثناء تشيلسي، يرغبون في ضم لاعب أرسنال، بعد قرارهم بالاستغناء عنه.

وأشارت الصحيفة، أن أرسنال يأمل في الحصول على 30 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن مايتلاند نايلز، ولكن قد يتنازل عن 10 ملايين من هذه القيمة، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها جميع الأندية.

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