إغلاق ملهى ليلي غير مرخص في الدقي.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أغلقت أجهزة الأمن بالجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، تنسيقا مع محافظة الجيزة، وشرطة المرافق، ملهي ليلي غير مرخص بشارع المساحة التابع لحي الدقي، وسط المحافظة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات على أملاك الدولة، وإغلاق المنشآت الغير مرخصة، بحي الدقي، إضافة إلى منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع، لعودة المظهر الجمالي لوسط المحافظة.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي شارك فيها أجهزة الأمن بالجيزة، وشرطة المرافق، عن إغلاق ملهي ليلي غير مرخص، بشارع المساحة، وتم رفع محتوياته.

كما تم رفع إشغالات الكافيهات المخالفة من شارع التحرير وميدان مصطفي محمود كما أسفرت الحملة علي رصد محل لبيع الجيلاتي بدون ترخيص وقام بفض الشمع بعد أن تم غلقه وتشميعه من قبل ورفع محتوياته وجاري إخطار أجهزة الأمن بالجيزة ومباحث المرافق لإعاده الغلق والتشميع.

وتم رفع العديد من الاشغالات للباعه الجائلين وايداع جميع المضبوطات في مخازن الحي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بكل واقعة على حده والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيق.

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